رغم تداعيات الخلل التقني على معظم مطارات العالم .. مطارات جدة تنقل أعمال الطيران المتأثرة إلى الأنظمة البديلة

دعت مطارات جدة المسافرين إلى ضرورة التواصل مع الناقلات الجوية لمعرفة مستجدات مواعيد رحلاتهم. حيث إن تأثير الأزمة التقنية العالمية كان كبيرًا في معظم مطارات العالم، لكنه كان محدودًا بشكل كبير في مطارات المملكة، والتي أظهرت احترافية عالية في التعامل معها بفضل ما تمتلكه من كوادر بشرية سعودية قادرة على مواجهة التحديات العالمية والتقنيات المتقدمة والمتطورة في مجال صناعة الطيران.
ونشرت مطارات جدة عن حدوث خلل جزئي في أنظمة بعض شركات الطيران بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وذلك بسبب الخلل الفني العالمي في شبكة الإنترنت هذا اليوم الجمعة، وبينت أنه منذ الدقائق الأولى لهذا الخلل فعّلت شركة مطارات جدة فرقًا لإدارة الأزمات لضمان استمرارية التشغيل، وعملت هذه الفرق الفنية على تقديم كافة الدعم والمساندة لشركات الطيران لحل المشكلة حتى إعادة الأنظمة إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن. وذلك عبر نقل أعمال شركات الطيران المتأثرة إلى الأنظمة البديلة، كما تعمل هذه الفرق بشكل لحظي على متابعة الوضع لضمان عدم تعطل الرحلات واستمرارية الأعمال.
وما زالت تداعيات الخلل التقني العالمي تخيم على معظم مطارات العالم، ما أدى إلى تعطل الرحلات الجوية في جزء كبير منها، إلا أن تأثيرها السلبي على مطارات المملكة الرئيسية كان محدوداً.