رغم تداعيات الخلل التقني على معظم مطارات العالم .. مطارات جدة تنقل أعمال الطيران المتأثرة إلى الأنظمة البديلة

ونشرت مطارات جدة عن حدوث خلل جزئي في أنظمة بعض شركات الطيران بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وذلك بسبب الخلل الفني العالمي في شبكة الإنترنت هذا اليوم الجمعة، وبينت أنه منذ الدقائق الأولى لهذا الخلل فعّلت شركة مطارات جدة فرقًا لإدارة الأزمات لضمان استمرارية التشغيل، وعملت هذه الفرق الفنية على تقديم كافة الدعم والمساندة لشركات الطيران لحل المشكلة حتى إعادة الأنظمة إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن. وذلك عبر نقل أعمال شركات الطيران المتأثرة إلى الأنظمة البديلة، كما تعمل هذه الفرق بشكل لحظي على متابعة الوضع لضمان عدم تعطل الرحلات واستمرارية الأعمال.