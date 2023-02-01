جهود سعودية.. "تنمية وإعمار اليمن" يعيد فتح طريق "عيهفت" في سقطرى

وتسبّب المنخفض الجوي الأخير في محافظة سقطرى بانقطاع خدمات شبكة المياه عن 9500 نسمة، موزعين على 15 حيًّا ومنطقة سكانية، وذلك منذ أواخر شهر ديسمبر 2022م، جراء السيول التي جرفت أنابيب المياه على ضفاف الطريق؛ مما تسبب في أضرار بشبكة المياه والطرق المؤدية إلى منابع وادي عيهفت، وشكّل عائقًا كبيرًا أمام أهالي المنطقة والزوار.