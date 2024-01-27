الأزياء التراثية والتقليدية تجذب زوار مهرجان "قمم" الدولي للفنون الأدائية الجبلية

واحتوت المنصة التي حضرت في جميع مواقع المهرجان الثمانية، على عروض للأزياء التراثية، ضمت اللباس المغربي الرسمي التقليدي والأوسع انتشارًا في المملكة المغربية، وهو لباس يومي طويل وفضفاض يرتديه الرجال والنساء على حد سواء، ويُصنع من العديد من الأشكال والألوان، مع غطاء متصل للرأس وبأكمام طويلة.