أطباء "تخصصي الطائف" ينجحون في إعادة النطق والحركة لمريض أربعيني

تدخلت الفرق الطبية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف لإنقاذ حياة مريض بالعقد الرابع من عمره أصيب بطلق ناري على مستوى الرأس، وكان في حالة خطيرة وعدم قدرة على النطق مع ضعف حركي بالطرف السفلي الأيمن واعتلال في مستوى الإفاقة والإدراك.
وأوضح متحدث صحة الطائف سراج الحميدان لـ"سبق"، أنه قد تبين بعد إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية وجود فوهة دخول للطلق الناري في شكل ثقب بقطر ٥ مم ما بين الحاجبين دون وجود فوهة خروج، مع وجود تورم دموي بالجبهة تحت الجلد، حيث على الفور تم تنويم المريض وعمل أشعة مقطعية للدماغ كشفت عن وجود كسر متهتك وفتحة بجداري الجيب الجبهي الأيسر مع وجود عدة شظايا معدنية وعظمية اخترقت كامل الشق الأيسر من الدماغ، وانتشرت في عمق الأنسجة الدماغية متسببةً في عدة كدمات نزفية على طول مسار الرصاصة التي ارتدت على العظم واستقرت في الفص الجداري الأيسر.
وقال: "أجرى الفريق الطبي تدخلاً جراحيًا عاجلًا تم فيها تنظيف الجرح والنسيج الدماغي الجبهي مع ترقيع وعزل للجيب الجبهي وخياطة الأم الجافية، بينما لم يكن من الممكن استئصال كل الشظايا والرصاصة بسبب عمق موقعها، ولما قد تشكلهُ مثل هذه المحاولات من احتمال حدوث أذية إضافية للدماغ".
وأشار "الحميدان" إلى أن المريض حولَ بعد العملية إلى قسم العناية المركزة ومكث فيها عدة أيام، إلى أن استعاد كامل وعيه، ثم تم نقله إلى عنبر التنويم العادي بعد استقرار حالته الصحية، وبعد مضي أسبوعين من المتابعة الطبية والعلاج الطبيعي استعاد المريض كامل الحركة بالطرف السفلي الأيمن، وأصبح قادرًا على المشي كما تحسن نطقه وفهمه بصفة ملحوظة، والتئم جرحه تمامًا دون أي مضاعفات، ولله الحمد.