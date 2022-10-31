أطباء "تخصصي الطائف" ينجحون في إعادة النطق والحركة لمريض أربعيني

وأشار "الحميدان" إلى أن المريض حولَ بعد العملية إلى قسم العناية المركزة ومكث فيها عدة أيام، إلى أن استعاد كامل وعيه، ثم تم نقله إلى عنبر التنويم العادي بعد استقرار حالته الصحية، وبعد مضي أسبوعين من المتابعة الطبية والعلاج الطبيعي استعاد المريض كامل الحركة بالطرف السفلي الأيمن، وأصبح قادرًا على المشي كما تحسن نطقه وفهمه بصفة ملحوظة، والتئم جرحه تمامًا دون أي مضاعفات، ولله الحمد.