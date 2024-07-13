أبرزها غياب الزوج.. 4 حالات تُتيح للمتزوجة التسجيل كمستفيد رئيس بحساب المواطن

حدّد برنامج حساب المواطن، الحالات التي يمكن خلالها للمرأة المتزوجة التسجيل كمستفيدٍ رئيس.
وأكّد البرنامج ردًّا على تساؤل إحدى المتابعات على حساب المستفيدين في "إكس": "حول إمكانية التسجيل كمستفيد رئيس كونها زوجة ثانية، والبرنامج موقوف لدى الزوج بسبب الحدّ المانع؛ أنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيدٍ رئيس في الحالات التالية: "المتزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب".
واشترط البرنامجُ إرفاقَ المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة تتمّ إضافتها كتابعٍ مع رب الأسرة.