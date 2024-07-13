أبرزها غياب الزوج.. 4 حالات تُتيح للمتزوجة التسجيل كمستفيد رئيس بحساب المواطن

وأكّد البرنامج ردًّا على تساؤل إحدى المتابعات على حساب المستفيدين في "إكس": "حول إمكانية التسجيل كمستفيد رئيس كونها زوجة ثانية، والبرنامج موقوف لدى الزوج بسبب الحدّ المانع؛ أنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيدٍ رئيس في الحالات التالية: "المتزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب".