"الراجحي" يلتقي رئيس وأعضاء لجنة التدريب والتعليم في اتحاد الغرف

وتناول اللقاء المنجزات التي حُقِّقت في قطاع التعليم الأهلي، والتحديات التي تواجه القطاع ووضع الحلول لها، من خلال خطة زمنية لإنجازها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة، كما استعرض الفرص المتاحة لتطوير القطاع وتمكينه للإسهام في التنمية الاقتصادية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.