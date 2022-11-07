"الراجحي" يلتقي رئيس وأعضاء لجنة التدريب والتعليم في اتحاد الغرف

التقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عبر الاتصال المرئي، اليوم, رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم في اتحاد الغرف السعودية، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة.
وتناول اللقاء المنجزات التي حُقِّقت في قطاع التعليم الأهلي، والتحديات التي تواجه القطاع ووضع الحلول لها، من خلال خطة زمنية لإنجازها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة، كما استعرض الفرص المتاحة لتطوير القطاع وتمكينه للإسهام في التنمية الاقتصادية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن اللقاء سبقه 15 لقاءً برؤساء وأعضاء لجان اتحاد الغرف السعودية في جميع القطاعات، وعُولج 75% من التحديات التي تواجه عمل اللجان والقطاعات المرتبطة بها.