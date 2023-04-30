مركز لوجيستي عالمي.. 73 ألف كيلومتر من الطرق و13 ميناءً تربط المملكة بدول العالم

وجويًّا شملت منجزات قطاع النقل الجوي انتخاب المملكة عضوًا عن المجموعة العربية في انتخابات مجلس منظمة (ICAO)، وفوزها بمقعد في مجلس المنظمة بدعم استثنائي من 156 دولة عضوًا، كما شهد القطاع استضافة مؤتمر مستقبل الطيران 2022، وإطلاق مخطط مطار الملك سلمان الدولي، وتدشين صالتي السفر الدوليتين 3 و4 في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وتوسعة مطار القيصومة ليصبح مطارًا دوليًّا، إضافة إلى اكتمال التحول المؤسسي لـ25 مطارًا، وتسيير رحلات يومية على مدار الساعة لنقل المسافرين إلى دولة قطر لحضور مباريات كأس العالم 2022؛ فيما بلغ إجمالي أعداد المسافرين عبر مطارات المملكة في عام 2022م أكثر من 88 مليون مسافر، وتجاوز إجمالي الشحن بالطن عبر مطارات المملكة في عام 2022م حاجز 623 ألف طن؛ في حين سجلت 3 مسارات دولية وهي (القاهرة- جدة، ودبي- الرياض، ودبي- جدة) وفق التصنيف العالمي ضمن أكثر 10 مسارات حول العالم في عدد الرحلات حتى شهر أكتوبر؛ فيما سجل المسار الداخلي (الرياض- جدة) الأكثر نشاطًا خارج قارة آسيا.