صادق وكاذب.. "المسند": "ظروف الفجر الضوئية" تتكرر عكسياً عند الغروب!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن الظواهر الفلكية الضوئية التي تكون في الجهة الشرقية من القبة الفلكية مثل ضوء الفجر الكاذب "ذنب السرحان"، وظهور ضوء الفجر الصادق، وما يعقبه من ألوان الشفق الأحمر والأصفر والأبيض، وكل الظروف الضوئية التي تكون قبل وأثناء وبعد الفجر حتى الشروق، فإنها تتكرر مرة ثانية بعد الغروب ولكن بشكل عكسي.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "فبعد غروب الشمس يحل الشفق الأصفر، ثم الأحمر، ثم الأبيض، ثم بغياب الشفق يدخل وقت العشاء الذي يماثله وقت الفجر، ويلي العشاء ظهور ظاهرة الفجر الكاذب أو الضوء البروجي الذي هو كذنَب السرحان، هذا والله أعلم".