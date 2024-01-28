صادق وكاذب.. "المسند": "ظروف الفجر الضوئية" تتكرر عكسياً عند الغروب!

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "فبعد غروب الشمس يحل الشفق الأصفر، ثم الأحمر، ثم الأبيض، ثم بغياب الشفق يدخل وقت العشاء الذي يماثله وقت الفجر، ويلي العشاء ظهور ظاهرة الفجر الكاذب أو الضوء البروجي الذي هو كذنَب السرحان، هذا والله أعلم".