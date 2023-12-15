"السديس" يحثُّ جميع القيادات الدينية على ضرورة توفير الخدمات لقاصدي الحرمَيْن

‏وحث الدكتور "السديس" جميع القيادات الدينية بضرورة إثراء تجربة قاصدي الحرمين الشريفين، وتوفير الخِدمات الدينية الشاملة لهم، ‏مؤكداً على جميع منسوبي رئاسة الشؤون الدينية أن رسالة الحرمين الشريفين الدينية عالمية الأهداف والرؤى، ويجب تعضيدها وفق منهج الإسلام الوسط المعتدل، وأنسنة خِدماتها الدينية، بما يناسب مكانة الحرمين الشريفين في نفوس المسلمين، ومكانة مملكتنا المباركة إنسانياً وعالمياً.