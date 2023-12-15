"السديس" يحثُّ جميع القيادات الدينية على ضرورة توفير الخدمات لقاصدي الحرمَيْن

"السديس" يحثُّ جميع القيادات الدينية على ضرورة توفير الخدمات لقاصدي الحرمَيْن
نجحت رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين في تهيئة الأجواء التعبدية للمصلين في صلاة الجمعة بكل يسر وسهولة، وإثراء تجربة قاصدي الحرمين الشريفين، وتفعيل المناشط الدعوية والتوعوية، والدروس العلمية.
وفي التفاصيل، قال رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس إن الرئاسة تعمل على تقويم أداء الخطط للمنظومة الدينية؛ وفق حوكمة وقياس الأثر؛ لتحقيق الأهداف المرسومة، وتوفير البيئة التعبدية؛ لتمكين قاصدي وزائري الحرمين الشريفين من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، ورفع معايير الجودة والإبداع والإتقان.
وحث الدكتور "السديس" جميع القيادات الدينية بضرورة إثراء تجربة قاصدي الحرمين الشريفين، وتوفير الخِدمات الدينية الشاملة لهم، مؤكداً على جميع منسوبي رئاسة الشؤون الدينية أن رسالة الحرمين الشريفين الدينية عالمية الأهداف والرؤى، ويجب تعضيدها وفق منهج الإسلام الوسط المعتدل، وأنسنة خِدماتها الدينية، بما يناسب مكانة الحرمين الشريفين في نفوس المسلمين، ومكانة مملكتنا المباركة إنسانياً وعالمياً.