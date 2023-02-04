رئاسة الحرمين تقدّم خدماتها النوعية لقاصدي المسجد الحرام

قدّمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الجمعة، سلسلة من خدماتها النوعية، للعمل على راحة الزوّار والمعتمرين وقاصدي البيت العتيق.
وتنوّعت الخدمات المقدمة للزوّار والمعتمرين بتوزيع عبوات زمزم لــ 34.560 مستفيداً، وكتيبات ومطويات لـ 1650 مستفيداً، وتقديم التوعية الرقمية عبر المنصات الرقمية لـ 19 ألف مستفيد، إلى جانب 176 ألف مستفيد من التوعية الميدانية.
واستفاد 2026 معتمرين من خدمة التطويف، وتم استخدام 130 ألف لتر من المطهرات، و2560 لترا من المعطرات، و33.500 لتر في تعقيم السجاد، و5500 لتر من معقمات الأيدي، و2600 لتر من التعقيم بالروبوتات، و2400 لتر من التعقيم بالبايوكير، و33600 لتر في تعقيم الأسطح.
كما اشتملت نوعية الخدمات على توزيع 1400 من السماعات لترجمة خطبة الجمعة لعدة لغات، و399 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير، واستفادة 40.157 من الإرشاد المكاني باللغات، و1984 من الخدمات الإنسانية والاجتماعية.