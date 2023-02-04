رئاسة الحرمين تقدّم خدماتها النوعية لقاصدي المسجد الحرام

واستفاد 2026 معتمرين من خدمة التطويف، وتم استخدام 130 ألف لتر من المطهرات، و2560 لترا من المعطرات، و33.500 لتر في تعقيم السجاد، و5500 لتر من معقمات الأيدي، و2600 لتر من التعقيم بالروبوتات، و2400 لتر من التعقيم بالبايوكير، و33600 لتر في تعقيم الأسطح.