إدراج نموذج "علّام" من سدايا ضمن منصة "watsonx" بشركة "IBM"

ومن جهته أشاد نائب الرئيس الإقليمي لشركة "IBM" السعودية أيمن الراشد، بالتعاون مع "سدايا"، وقال: إن هذا التعاون هو علامة بارزة في تعزيز اللغة العربية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو يضمن استفادة القطاعين العام والخاص من نشر نماذج اللغة العربية، بما يتماشى مع الاحتياجات الثقافية واللغوية للمنطقة، ويُمكِّن هذا التقدُّم الشركات في جميع أنحاء المملكة والعالم العربي من إتاحته باستخدام خدمات فريدة من نوعها، كما يُعزز مكانة المملكة العربية السعودية كدولة رائدة في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات الفريدة في سوقها.