"محافظ شرورة" يقف على استعدادات البلديات للاحتفاء باليوم الوطني الـ92

وقامت بلدية الوديعة بتركيب الأعلام على 250 عمود إنارة، وإضاءة أشجار النخيل، و21 مجسمًا جماليًّا، بجانب 15 لوحة إعلانية ابتهاجًا بتلك المناسبة العزيزة.. أما بلدية محافظة شرورة فقامت بتجهيز الطرق والميادين العامة استعدادًا للاحتفالات؛ بتركيب 600 علم في الطرق والميادين والساريات وأسوار المباني العامة، وتركيب أكثر من 22 لوحة ومجسم في أنحاء المحافظة تحمل هوية اليوم الوطني، بالإضافة إلى تجميل أكثر من 760 عمود بالإضاءة، وتجميل واجهات المعالم والمباني الحكومية احتفاءً بهذه المناسبة.