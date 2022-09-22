"محافظ شرورة" يقف على استعدادات البلديات للاحتفاء باليوم الوطني الـ92

ناقش محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي استعدادات البلدية بالمحافظة ومركز الوديعة لليوم الوطني 92، ووقف على تجهيز الميادين وتزيينها لهذه المناسبة العزيزة على قلوب كل الشعب السعودي.
وقام محافظ شرورة بزيارة لبلدية الوديعة الْتقى خلالها رئيس البلدية المهندس شرفي أبو ساق الذي شرح استعدادات البلدية وتجهيز الميادين والطرق بالأعلام، وتزيينها باللون الأخضر؛ ابتهاجا باليوم الوطني 92.
وقامت بلدية الوديعة بتركيب الأعلام على 250 عمود إنارة، وإضاءة أشجار النخيل، و21 مجسمًا جماليًّا، بجانب 15 لوحة إعلانية ابتهاجًا بتلك المناسبة العزيزة.. أما بلدية محافظة شرورة فقامت بتجهيز الطرق والميادين العامة استعدادًا للاحتفالات؛ بتركيب 600 علم في الطرق والميادين والساريات وأسوار المباني العامة، وتركيب أكثر من 22 لوحة ومجسم في أنحاء المحافظة تحمل هوية اليوم الوطني، بالإضافة إلى تجميل أكثر من 760 عمود بالإضاءة، وتجميل واجهات المعالم والمباني الحكومية احتفاءً بهذه المناسبة.
وشكر محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي كلًّا من رئيس بلدي شرورة المهندس بندر آل الشهي، ورئيس بلدية الوديعة المهندس شرفي أبو ساق على ما لَمَسه من اهتمام وسرعة في تجهيز الطرق والميادين والأماكن العامة التي ستقام بها الاحتفالات.