الثالثة مساءً.. نهاية الاشتراك في الطرح الأول من منتج "صح" "صكوك حكومية"

ينتهي في الثالثة مساء اليوم الطرح الأول لمنتج "صح"؛ "صكوك حكومية"، الادخاري المدعوم حكومياً والمخصص للأفراد
وأطلقت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين أول منتج ادخاري مخصص للأفراد ومدعوم من الحكومة، تحت اسم (صح)؛ المشتق من الحروف الأولى لعبارة (صكوك حكومية).
وأوضح رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز الفريح، أن إطلاق منتج "صح" يأتي ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية والتوعية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.
من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني بأن هذه الصكوك تندرج ضمن برنامج الصكوك المحلية المقوّمة بالريال السعودي، التي ستطرح بشكل شهري بحسب التقويم المعلن للإصدارات الخاصة بـمنتج "صح"، مبينًا أن هذه المبادرة تمثل حافزاَ للقطاع الخاص للتعاون والمشاركة في تطوير وإطلاق عدد من المنتجات الادخارية لأهداف محددة لفئات مختلفة من الأفراد، سواء كانت عن طريق البنوك أو مديري الصناديق أو شركات التقنية المالية وغيرها.
ويوفر المنتج الادخاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية "صح" عوائد مجزية، وطرح عبر القنوات الرقمية لعدد من المؤسسات المالية، وهي: شركة الأهلي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الراجحي المالية.