الثالثة مساءً.. نهاية الاشتراك في الطرح الأول من منتج "صح" "صكوك حكومية"

من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني بأن هذه الصكوك تندرج ضمن برنامج الصكوك المحلية المقوّمة بالريال السعودي، التي ستطرح بشكل شهري بحسب التقويم المعلن للإصدارات الخاصة بـمنتج "صح"، مبينًا أن هذه المبادرة تمثل حافزاَ للقطاع الخاص للتعاون والمشاركة في تطوير وإطلاق عدد من المنتجات الادخارية لأهداف محددة لفئات مختلفة من الأفراد، سواء كانت عن طريق البنوك أو مديري الصناديق أو شركات التقنية المالية وغيرها.