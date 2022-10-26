"هدف" يبرم مذكرة تعاون مع "لوسد المحدودة" لتدريب وتوظيف ألف شاب بصناعة السيارات الكهربائية

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مذكرة تعاون مع شركة لوسد المحدودة، تهدف لتنمية رأس المال البشري الوطني في صناعة السيارات الكهربائية، ومن أبرز ما جاء في الإطار التعاوني، ودعم التدريب والتأهيل لألف مواطن ومواطنة للعمل في الوظائف التخصصية والمهنية في الشركة وتدريبهم في الولايات المتحدة الأمريكية، تمهيداً لالتحاقهم بالعمل فور انطلاق المصنع بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، ودعماً لتمكين أبناء وبنات الوطن للعمل في الوظائف النوعية والتخصصية.
ويتضمن التعاون بين الجهتيْن تعزيز فرص التوظيف والتدريب بالاستفادة من ممكنات الدعم والتأهيل لدى الصندوق، ويشمل ذلك عقد لقاءات وظيفية دورية من أجل تعزيز التوطين في القطاعات التي تخدمها (لوسد)، إضافة إلى دراسة المهن والاحتياجات التدريبية لتقديم حلول الدعم المناسبة، وتعزيز فرص التدريب على رأس العمل بما يسهم في رفع المهارات التنافسية والخبرات ذات الصلة لدى الكوادر الوطنية.
كما اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة الأعمال والمستهدفات، وقياس الأثر من حين لآخر.