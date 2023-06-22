"المركز الوطني للفطرية": 3 اشتراطات لتسجيل الكائنات المعروضة في المحال مجهولة المصدر

وتابع أنه في حال كون الكائنات المنتجات الفطرية المعروضة في المحال مجهولة المصدر يجب تسجيلها في منصة فطري وفقًا لآلية تصحيح تتضمن أولاً تقديم شهادة من عيادة بيطرية معتمدة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة بخلو الكائن المراد تسجيله من الأمراض، بالإضافة إلى معلومات الكائن (الجنس، العمر، الاسم العلمي، رقم الأداة التعريفية)، وثانيًا أن يحتوي الكائن المراد تسجيله على أداة التعريف وفقًا للضوابط الخاصة بأدوات تعريف عن الكائن، وثالثًا ألا يقل عمر الكائن المراد تسجيله ثلاثة اشهر.