خرائط وترددات.. خدمات الترجمة بالحرمين تتواصل بالبطاقة التعريفية

تُواصل وكالة اللغات والترجمة بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين -ممثلة في الإدارة العامة للغات والترجمة- تقديم العديد من الخدمات؛ منها البطاقة التعريفية لتسهيل الوصول إلى العديد من الخدمات الإلكترونية لبث ترجمة الخطب والدروس المباشرة، والبرامج الإذاعية والكتب الصوتية عبر منصة منارة الحرمين الشريفين.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة أحمد بن مرزوق الجميعي، أن البطاقة التعريفية تحتوي على الخرائط التفاعلية لخدمة الإرشاد المكاني، والعلامات والرموز الإرشادية، بالإضافة إلى الترددات الإذاعية FM باللغات؛ مشيرًا إلى أن الوكالة تحرص على تقديم كل الخدمات وبأفضل الوسائل وأحدث التقنيات التي تعين قاصدي الحرمين الشريفين على تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.
يُذكر أن ذلك يأتي بدعم وتوجيه من الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي؛ حرصًا على تقديم أفضل الخدمات وأرقاها لقاصدي الحرمين الشريفين وفق تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.