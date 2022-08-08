خرائط وترددات.. خدمات الترجمة بالحرمين تتواصل بالبطاقة التعريفية

وأكد مدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة أحمد بن مرزوق الجميعي، أن البطاقة التعريفية تحتوي على الخرائط التفاعلية لخدمة الإرشاد المكاني، والعلامات والرموز الإرشادية، بالإضافة إلى الترددات الإذاعية FM باللغات؛ مشيرًا إلى أن الوكالة تحرص على تقديم كل الخدمات وبأفضل الوسائل وأحدث التقنيات التي تعين قاصدي الحرمين الشريفين على تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.