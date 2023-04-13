السديس: أكثر من 21 مليون مصلٍّ ومصلّية في المسجد النبوي خلال أول ثلثين من رمضان

كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن إجمالي عدد المصلين بلغ أكثر من 21 مليون مصلٍّ ومصلّية خلال الثلثين الأولين لشهر رمضان المبارك 1444، بزيادة 49% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقال: بلغ إجمالي عدد المصلين منذ غرة شهر محرم لهذا العام 1444 حتى تاريخه، أكثر من 169 مليون مصلٍّ ومصلية.
وأضاف: الوكالة هيّأت المسجد النبوي من خلال خطتها التشغيلية، وتوفير كل ما من شأنه راحة المصلين والزوار، وتسهيل كافة الخدمات لهم؛ لينعموا بالراحة ويؤدّوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.
ورفع الشيخ "السديس" شكره لولاة الأمر على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.