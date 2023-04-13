السديس: أكثر من 21 مليون مصلٍّ ومصلّية في المسجد النبوي خلال أول ثلثين من رمضان

كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن إجمالي عدد المصلين بلغ أكثر من 21 مليون مصلٍّ ومصلّية خلال الثلثين الأولين لشهر رمضان المبارك 1444، بزيادة 49% عن نفس الفترة من العام الماضي.