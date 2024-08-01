"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والباحة ونجران وجازان وعسير.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا خفيفة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة موجة حارة على الأفلاج والخرج حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والشعيبة والقنفذة والليث، وأمطار متوسطة على العاصمة المقدسة، وأمطار غزيرة على أضم وبني يزيد وميسان ويلملم والطائف والعرضيات، ورياح شديدة على خليص، وأمطار خفيفة على الجموم والشعيبة والليث والقنفذة والكامل، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة.
كما تشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق، ورياح شديدة على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وأمطار خفيفة على العديد وذعبلوتن، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة موجة حارة على أغلب المحافظات حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وأمطار خفيفة على البرك والقحمة، وأمطار غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة المهد وبدر ووادي الفرع، وأمطارًا خفيفة على العيص، وعوالق ترابية على بدر ويبنع، ورياحًا شديدة على العلا وخيبر والمدينة المنورة، تستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية، وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطارًا خفيفة على فرسان، وأمطارًا متوسطة على جازان، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.