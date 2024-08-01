"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

كما تشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق، ورياح شديدة على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وأمطار خفيفة على العديد وذعبلوتن، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة موجة حارة على أغلب المحافظات حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.