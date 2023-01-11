"الجدعان" يشدد على أهمية قطاع التعدين ونموه الواعد في المملكة

واختتم حديثه بتأكيده استمرار مصر في الإعلان عن المشاريع القادمة، خاصة أنها تعمل على تحسين إجراءاتها، وتسعى للتغلب على التحديات التي تواجه شركاءها، وسدّ الفجوات التي ظهرت في المراحل الأولى فضلًا عن تمهيد الطريق لشركائها، وجذب المزيد من الاستثمارات في المناطق الاقتصادية المطلوبة، مشددًا على أنها أوجدت بنية تحتية جديدة لقطاع التعدين ولتصنيع المعادن المستكشفة واستخراج المزيد منها، خاصة أن المنطقة تحتاج إلى زيادة القيمة المضافة، وأن نقطع شوطًا في عملية التصنيع.