طالبة تبتكر قبعة ذكية لرصد مؤشرات الدماغ المبكرة

ابتكرت الطالبة غيداء بنت حسين الشهراني، من كلية التمريض بجامعة الحدود الشمالية، جهازًا ذكيًا يحمل اسم "حارس الدماغ - Brain Guard"، وهو عبارة عن قبعة طبية ذكية تراقب المؤشرات العصبية في الدماغ وتحللها باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في الكشف المبكر عن التغيرات العصبية وتنبيه المريض والفريق الطبي عبر تطبيق مخصص.
وأوضحت "الشهراني"، الحائزة على المركز الأول في هاكاثون الابتكار والإبداع الذي نظمته الجامعة، أن فكرة المشروع جاءت من واقع ملاحظاتها أثناء التدريب السريري، إذ لاحظت أن تأخّر اكتشاف التغيرات العصبية الدقيقة يؤدي إلى تفاقم العديد من الحالات الصحية.
وأضافت: "شهدتُ حالات فقدت حياتها بسبب غياب الرصد المبكر، وهو ما دفعني إلى ابتكار حل ذكي يراقب الدماغ لحظة بلحظة ويصدر تنبيهات فورية عند حدوث أي تغير".
وبيّنت أن القبعة تعتمد على حساسات دقيقة تقيس نشاط الدماغ وتدفق الأكسجين والمؤشرات الحيوية، ثم ترسل البيانات إلى نظام ذكاء اصطناعي لتحليل الإشارات العصبية والتعرف على الأنماط غير الطبيعية، بما يدعم اتخاذ قرارات طبية سريعة ويعزز جودة الرعاية الصحية.
وقدّمت "الشهراني" شكرها لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، على دعمه المستمر للمواهب والابتكار في المنطقة، كما عبّرت عن امتنانها لوالديها، وجامعة الحدود الشمالية، والغرفة التجارية في المنطقة لتوفير البيئة المحفزة لتطوير الابتكار.
وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب للحصول على براءة اختراع للجهاز، مؤكدة أن طموحها هو تطويره ليصبح منتجًا طبيًا يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية بالمملكة، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم الابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.