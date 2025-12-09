طالبة تبتكر قبعة ذكية لرصد مؤشرات الدماغ المبكرة

وقدّمت "الشهراني" شكرها لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، على دعمه المستمر للمواهب والابتكار في المنطقة، كما عبّرت عن امتنانها لوالديها، وجامعة الحدود الشمالية، والغرفة التجارية في المنطقة لتوفير البيئة المحفزة لتطوير الابتكار.