في مجال الرقابة الميدانية.. أمانة العاصمة المقدّسة تعلن وظائف موسمية لموسم حج 1445

وتشمل الوظائف المطلوبة سائقين ومراقبي خدمات عامة، حيث اشترطت "الأمانة" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولديه رخصة خصوصي لوظيفة (سائق) ورخصة عمومي لوظيفة (سائق شاحنات)، ولا يقل عمره عن 18 سنة، ومن سكان مكة المكرّمة، ولائقاً صحياً واجتياز المقابلة الشخصية، إضافة إلى موافقة المتقدم على العمل في أي موقعٍ تابعٍ لأمانة العاصمة المقدّسة، فيما يُفضل من لديه خبرة سابقة في أعمال الحج مع "الأمانة"، مع وجوب إرفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغة (PNG - JPG - HEIC - PDF).

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