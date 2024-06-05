طقس الأربعاء.. "الأرصاد": درجات الحرارة العظمى ترتفع في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة؛ تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية بسرعة 08-18 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.