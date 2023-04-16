من قاعدة فاندنبرغ.. "كاوست" تطلق قمرًا اصطناعيًا متطورًا لدعم الأبحاث المتقدمة في مجال رصد الأرض

وبيّن أن قدرة هذا القمر الاصطناعي لا تقتصر في تحسين عمليات وأبحاث رصد الأرض فقط، بل سينتج بيانات يمكنها أن تساعد على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، لا سيما تلك المتعلقة بحماية البيئة وترميمها. على سبيل المثال، يمكن استخدام نظام التصوير فوق الطيفي على القمر لتوصيف الأنظمة الأرضية والبحرية، مما يسمح بتقييم حالة المراعي والتربة وأشجار المانغروف والمجتمعات النباتية الأخرى، فضلًا عن تقديم بيانات يمكن استخدامها لفهم النظم البيئية الفريدة في المنطقة، وتحسين إدارتها ورصد صحتها.