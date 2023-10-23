3 أيام وأكثر مع المطرية الأولى للموسم.. "العصيمي": بدأت وتتوسع والفرص هنا

قال الباحث في علم المناخ العضو المؤسس لجمعية الطقس عبدالله العصيمي: إن الحالة المطرية الأولى هذا الموسم بدأت اليوم على أجزاء من تبوك والجوف.
وأوضح "العصيمي"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه من المتوقع توسّع الحالة أكثر خلال الـ3 أيام القادمة بإذن الله مع عبور الموجة العلوية.
وأبان أن فرص الأمطار تشمل جهات متفرقة من الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم وسدير والزلفي وأجزاء من الدوادمي خصوصًا الجهات الشمالية وشرق المرتفعات وحفر الباطن والكويت، ونهاية الأسبوع بعض جهات المنطقة الشرقية.
وأضاف: "الموجة العلوية تتزامن مع رطوبة الحالة الاستوائية، وأيضًا مع تفاعل إيجابي بإذن الله لمنخفض البحر الأحمر، والله أعلم".