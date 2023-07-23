أكثر من 3 ملايين مستفيد و250 جهة مستفيدة من برنامج "واع المصرفي" في نسخته الثانية

من جهتها، أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية أن رفع الوعي المالي لمختلف الأفراد في عدد من الموضوعات المالية هو أحد أهم مستهدفات اللجنة، إذ حققت مبادرة "واع المصرفي" في نسختها الأولى نجاحًا مبهرًا، بإقامة أكثر من 70 ورشة عمل وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من 3 ملايين مستفيد من طلاب وطالبات ومنسوبي عدد من الجهات، وذلك بدعم من جميع البنوك السعودية؛ بهدف رفع ثقافة الوعي المالي والادخار.