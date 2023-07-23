أكثر من 3 ملايين مستفيد و250 جهة مستفيدة من برنامج "واع المصرفي" في نسخته الثانية

بلغ عدد المستفيدين من برنامج "واع المصرفي" الذي أطلقته لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية في نسختها الثانية منذ انطلاقها لتزويد الطلاب والطالبات بالتوعية المالية، التي تشمل الادخار والاستثمار والتوعية ضد الاحتيال المالي، وإكسابهم المهارات المعرفية المالية، أكثر من 3 ملايين مستفيد؛ حيث انطلقت في 1 يناير 2023، من خلال عدد من قنوات التواصل منها الحضوري وعن بعد وعن طريق برامج إذاعية ومستفيدين عن طريق إرسال المحتوى وغيرها.
وبلغ عدد الجهات المستفيدة من المدارس والجامعات 160 جامعة ومدرسة، و91 جهة مختلفة ما بين القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع غير الربحي وبعض الجهات في القطاع الخاص.
ويشمل هذا البرنامج التعليمي محاضرات دراسية لا صفّية يتم تقديمها في عدد من المدارس والجامعات للعام الدراسي الحالي، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية والخاصة على مستوى مناطق المملكة، وذلك بطريقة ممنهجة يقدمها مختصون ومدربون معتمدون في هذا المجال.
كما يقوم هذا البرنامج بتزويد الطلاب بالمعرفة والأدوات اللازمة التي تمكنهم من مواجهة مسؤولياتهم المالية واتخاذ قرارات مالية سليمة، وإدارة أموالهم في مجالات الإنفاق والادخار والتخطيط والاقتراض والاستثمار، بالإضافة إلى توعية المجتمع بالمبادئ المصرفية الإسلامية وبمخاطر وأساليب الاحتيال المالي الحديثة.
ويأتي البرنامج لخدمة أحد أهداف رؤية 2030 وهو رفع نسبة ثقافة الادخار في المجتمع السعودي، كما سيتم اعتماد سفراء لمبادرة "واع المصرفي"؛ ليكونوا سفراء في الوعي المالي بين مجتمعاتهم وبيئتهم المحيطة وإضافة بعض البرامج التي تسهم في انتشارها.
من جهتها، أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية أن رفع الوعي المالي لمختلف الأفراد في عدد من الموضوعات المالية هو أحد أهم مستهدفات اللجنة، إذ حققت مبادرة "واع المصرفي" في نسختها الأولى نجاحًا مبهرًا، بإقامة أكثر من 70 ورشة عمل وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من 3 ملايين مستفيد من طلاب وطالبات ومنسوبي عدد من الجهات، وذلك بدعم من جميع البنوك السعودية؛ بهدف رفع ثقافة الوعي المالي والادخار.