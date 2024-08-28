خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض قادمًا من جدة

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين كل من: الأمير فيصل بن سعود بن محمد، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.