"الصحة الخليجي" يحذّر من استخدام معجون الأسنان وزيت الزيتون والزبدة على الحروق

ونوه "الصحة الخليجي" لتجنب أية مضاعفات خطرة، بأنه لا بد من اتباع عدة خطوات: منها وضع المنطقة المحروقة تحت ماء فاتر لمدة ما بين 10 إلى 20 دقيقة، إضافة إلى استخدام الكريمات والمراهم الخاصة بمعالجة الحروق، وفي حال كان الألم شديدًا يمكنك تناول مسكنات الألم، وطلب المساعدة أو الاستشارة الطبية في حال استمر الألم.