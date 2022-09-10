"الصحة الخليجي" يحذّر من استخدام معجون الأسنان وزيت الزيتون والزبدة على الحروق

حذّر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، من استخدام معجون الأسنان على الحروق من الدرجة الأولى التي قد تتعرض لها في المنزل؛ سعيًا لتقليل الألم وتخفيف الآثار.
وأضاف أن المعجون يحتوي على مواد كيميائية تُسبب التهاب الحروق، وإن أعطت شعورًا بالبرودة في بداية الأمر.
وشدد المجلس على ضرورة الابتعاد عن وضع زيت الزيتون والزبدة أيضًا على الحروق؛ لما تسببه هذه المواد من احتباس الحرارة داخل الحروق.
ونوه "الصحة الخليجي" لتجنب أية مضاعفات خطرة، بأنه لا بد من اتباع عدة خطوات: منها وضع المنطقة المحروقة تحت ماء فاتر لمدة ما بين 10 إلى 20 دقيقة، إضافة إلى استخدام الكريمات والمراهم الخاصة بمعالجة الحروق، وفي حال كان الألم شديدًا يمكنك تناول مسكنات الألم، وطلب المساعدة أو الاستشارة الطبية في حال استمر الألم.