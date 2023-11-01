انطلاق فعاليات مؤتمر أمراض الدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجدة

تحت رعاية الجمعية السعودية لأمراض واعتلالات الدم والجمعية السعودية للهيموفيليا (أمراض النزاف)، انعقد مؤتمر أمراض الدم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي صاحبه ملتقى شرق المتوسط الخامس للهيموفيليا والندوة الخليجية الرابعة لأمراض النزاف والتجلط، بالتعاون مع شركة فايزر السعودية، وذلك في الفترة من 26 - 28 أكتوبر 2023 بفندق إنتركونتننتال بجدة.
ويعد المؤتمر حدثًا سنويًا كبيرًا يركز على أحدث التطورات والاكتشافات في مجال أمراض الدم، حيث سلّط الضوء على آخر الأبحاث في مجال أمراض الدم، وشارك في المؤتمر أكثر من 130 متحدثًا؛ منهم 76 متحدثًا من السعودية، و56 متحدثًا من مختلف دول العالم، ويمثلون نخبة المختصين في أمراض الدم من باحثين وأطباء، وطرح المؤتمر 120 ورقة عمل للمناقشة، بالإضافة إلى 7 ورش عمل علمية وعملية، كما تقدم للمؤتمر 139 بحثًا علميًا من مختلف دول الشرق الأوسط؛ قُبِلَ منها 56 بحثًا للتقديم أثناء المؤتمر.
ويغطي المؤتمر عادة مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بأمراض الدم، بما في ذلك اضطرابات الدم والأورام الدموية الخبيثة وزراعة الخلايا الجذعية وغيرها من المجالات ذات الصلة، ويوفر المؤتمر فرصة فريدة للحاضرين للتواصل مع أقرانهم وتبادل الأفكار والتعاون في المشاريع البحثية المستقبلية.
وأشاد البروفيسور أحمد طراوه رئيس رابطة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأمراض الدم، بالتنظيم الكبير للمؤتمر، والذي يأتي في دورته الخامسة، وبأهمية انعقاد مثل هذه المنتديات العلمية، والتي تهدف إلى تزويد الحضور بآخر التحديثات في أبحاث أمراض الدم والتشخيص والعلاج، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم في هذا المجال، وأضاف أن هناك أنواعًا مختلفة من أمراض الدم، مثل تجلط الدم واللوكيميا والميلوما والأنيميا المنجلية والثلاسيميا وغيرها الكثير، والتي أصبحت الآن مع تقدم البحث والتطوير من الممكن علاجها وتخفيف الأعراض الناجمة عنها بشكل أفضل، ويعتبر التشخيص هو المحور الأهم في العلاج؛ حيث إن التشخيص الدقيق والمبكر يسهم بشكل كبير في العلاج.
كما أكد البروفيسور طراوه اهتمام المملكة العربية السعودية بتطوير المنظومة الطبية والتثقيف الصحي بأساليب مختلفة؛ منها تنظيم المؤتمرات الكبرى، والتي تضم أكبر الاستشاريين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والتي توفر منصة للباحثين والأطباء لتقديم أحدث نتائج البحوث والدراسات السريرية، وبالإضافة إلى الجلسات العلمية، تضمّن مؤتمر أمراض الدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضًا ورش عمل وحلقات نقاش حول مواضيع مختلفة تتعلق بأمراض الدم؛ لتعزيز تبادل المعرفة والخبرة في مجال أمراض الدم ورعاية المرضى.
ومن جانبها، شددت الدكتورة عهود كشاري، استشارية أمراض دم وأورام الأطفال، على ضرورة تنظيم الحملات التوعوية لأفراد المجتمع بجميع الفئات العمرية خاصة ممن لديهم تاريخ وراثي أو مخاطر عالية، والتنبيه على إجراء الفحوصات الدورية ومراجعة الطبيب عند الشعور بوجود أعراض مثل النزيف أو الضعف العام أو ضعف المناعة وغيرها من الأعراض المتعلقة بأمراض الدم، كما وجّهت التحية لكل من الجمعية السعودية لأمراض واعتلالات الدم والجمعية السعودية للهيموفيليا وشركة فايزر في سعيهم لنشر الوعي الصحي وإبقاء مقدمي الرعاية الصحية على اطلاع دائم بأحدث التطورات في مجال أمراض الدم وتعزيز التعاون والشراكات بين المتخصصين في الرعاية الصحية بالمنطقة.