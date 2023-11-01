انطلاق فعاليات مؤتمر أمراض الدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجدة

ويعد المؤتمر حدثًا سنويًا كبيرًا يركز على أحدث التطورات والاكتشافات في مجال أمراض الدم، حيث سلّط الضوء على آخر الأبحاث في مجال أمراض الدم، وشارك في المؤتمر أكثر من 130 متحدثًا؛ منهم 76 متحدثًا من السعودية، و56 متحدثًا من مختلف دول العالم، ويمثلون نخبة المختصين في أمراض الدم من باحثين وأطباء، وطرح المؤتمر 120 ورقة عمل للمناقشة، بالإضافة إلى 7 ورش عمل علمية وعملية، كما تقدم للمؤتمر 139 بحثًا علميًا من مختلف دول الشرق الأوسط؛ قُبِلَ منها 56 بحثًا للتقديم أثناء المؤتمر.