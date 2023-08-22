عسير.. الخامسة بين مناطق المملكة في عدد التراخيص التعدينية خلال 2022

حافظت منطقة عسير على مركزها الخامس في عدد التراخيص التعدينية السارية في المملكة حتى نهاية شهر يوليو 2023 بعدد 191 رخصة من إجمالي 2.348 رخصة أصدرتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لها.
وتنوعت الرخص المُصدَرة بين رخص الاستطلاع للمسح الجيولوجي المبدئي؛ للتعرف على البيئة الجيولوجية والشواهد السطحية لوجود المعادن والخامات بصفة عامة قبل البدء بالكشف، ورخص الكشف عن الرواسب بالطرق الجيولوجية أو الجيوفيزيائية أو الجيوكيميائية أو الحفر بأنواعه، ورخص الاستغلال لاستخراج الخامات والمعادن "تعدينًا أو تحجيرًا"، إضافة لرخص محاجر مواد البناء وفائض خامات معدنية.
وحدد نظام الاستثمار التعديني الرخص إلى عدة فئات تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محاجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".