أمطار غزيرة وصواعق رعدية.. "والأرصاد" يتفاعل بإنذار أحمر على 6 مناطق

وفي الرياض: تشمل الحالةُ الممتدّة حتى العاشرة مساء: الدوادمي وعفيف، والزلفى والغاط والمجمعة وشقراء. فيما تستمرّ الحالة بالحدود الشمالية حتى الثامنة من مساء اليوم برفحاء، وفي الشرقية بمحافظات الخفجي والنعيرية.