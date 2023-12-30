أمطار غزيرة وصواعق رعدية.. "والأرصاد" يتفاعل بإنذار أحمر على 6 مناطق

رفع المركزُ الوطني للأرصاد، اليوم السبت، درجةَ الإنذار إلى اللون الأحمر في مناطق مكة المكرمة والباحة والشرقية والحدود الشمالية والرياض والقصيم، متوقّعًا هطولَ أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.
وأوضح المركزُ أنّ فترة الإنذار في القصيم الممتدّة من السادسة صباح اليوم حتى السادسة مساء، تشمل الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، والأسياح والبدائع والبكيرية والسامرية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجراء.
وفي الرياض: تشمل الحالةُ الممتدّة حتى العاشرة مساء: الدوادمي وعفيف، والزلفى والغاط والمجمعة وشقراء. فيما تستمرّ الحالة بالحدود الشمالية حتى الثامنة من مساء اليوم برفحاء، وفي الشرقية بمحافظات الخفجي والنعيرية.
وكان الأرصاد أكّد، صباح اليوم، على حالة مماثلة بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة رنية والمويه والعرضيات.
وفي الباحة تستمرّ الحالة حتى التاسعة مساء بالحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة.
وتوقّع الأرصاد أن تشهد تلك الفترةُ سقوطَ أمطار غزيرة، تتضمّن تأثيرات مصاحبة من: رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.