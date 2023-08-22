الأفلاج.. أمن الطرق يقبض على شخص لترويجه 11,290 قرص إمفيتامين

قبضت قوة أمن الطرق بمركز الضبط الأمني بمحافظة الأفلاج على مواطن لترويجه (11,290) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية حقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.