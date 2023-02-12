"مختبرات ألفا" توقّع عقداً للحصول على خدمات للتحاليل المتخصصة في المجال الجيني والوراثي مع "جينالايف"

ومن الجدير بالذكر أن شركة بي جي آي (BGI) من أوائل الشركات البحثية التي قامت بالمشاركة في مشروع الجينوم البشري عام 1999م، وهي الشركة التي قامت بالتعاقد معها وزارة الصحة عام 2020م في أوج جائحة كورونا لتولي عمليات الفحص الموسع عبر تقنيات قامت بتطويرها المعامل الجينية والوراثية التابعة لشركة بي جي آي (BGI)، عبر الشراكة مع "طبية" وهي شركة قابضة تغطي مجالات متنوعة ضمن قطاع الرعاية الصحية في المملكة، ومن خلال 50 عامًا من الريادة، فإن "طبية" قامت بتدعيم مقدمي خدمات الرعاية الصحية لتحسين حياة سكان المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال توفير أحدث حلول الرعاية الصحية المتكاملة وتنفيذ المشروعات بشكل متكامل.