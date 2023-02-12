"مختبرات ألفا" توقّع عقداً للحصول على خدمات للتحاليل المتخصصة في المجال الجيني والوراثي مع "جينالايف"

وقّعت مجموعة مختبرات ألفا الطبية يوم أمس عقداً للحصول على خدمات للتحاليل الطبية المتخصصة في المجال الجيني والوراثي مع شركة جينات الحياة الطبية والمعروفة بـ"مختبرات جينالايف (GenaLive)" (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة نشأت نتيجة العلاقة الاستراتيجية بين شركة بي جي آي المناهل هيلث للخدمات الطبية (وهي شركة تابعة لشركة بي جي آي هيلث (إتش كيه) الصينية أكبر مزود للفحص الجيني في العالم والشركة الطبية العربية العالمية القابضة، وهي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية ("نمو")، وإحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة العربية السعودية).
ويأتي توقيع مثل هذه العقود الخدماتية في إطار حرص الشركتين على توفير أفضل تقنيات الطب الجيني الحديث للمجتمع السعودي على الصعيدين العام والخاص، وتفاني مجموعة ألفا الطبية في تقديم الخدمات المتميزة والمتقدمة عبر أفضل مزودي الخدمة على مستوى العالم.
قام بتوقيع الاتفاقية من جانب مجموعة ألفا مالك المجموعة ومؤسسها الدكتور سعيد الأحمري، ومن جانب شركة مختبرات جينالايف (GenaLive) الرئيس التنفيذي للشركة السيد/ هاو زينج. وقد حضر توقيع الاتفاقية من جانب مجموعة ألفا الرئيس التنفيذي لشركة مختبرات ألفا الطبية الأستاذ/ علي الأحمري، والدكتور/ هيثم خوقير استشاري أمراض الدم الوراثية ومن جانب مختبرات جينالايف (GenaLive) مدير المختبرات الطبية الدكتور/ فيصل العويدي استشاري التحاليل الجينية والوراثية، ومدير التسويق والمبيعات المهندس/ تامر الهندي، وجدير بالذكر حضور الرئيس التنفيذي للشركة الطبية العربية العالمية القابضة المهندس/ علاء أمين، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة بي جي آي المناهل السيد/ آلان ما.
وقد أشار الدكتور/ سعيد الأحمري إلى أن مجموعة ألفا ستعمل بجد وعناية لخدمة المواطنين والمقيمين في جميع أرجاء المملكة عبر تسخير كافة الإمكانيات في جميع فروع مختبرات ألفا الطبية لاستقبال العملاء الراغبين في إجراء الفحوصات الجينية والوراثية بأنواعها دون عناء السفر إلى المدن الرئيسية كما هو الحال عند الاحتياج إلى العديد من الخدمات الطبية المتقدمة والتخصصية، حيث ستكون كافة فروع مختبرات ألفا الطبية مسخرة لخدمة المرضى والأطباء والمنشآت الصحية التي ترغب في الوصول إلى خدمات شركة مختبرات جينالايف (GenaLive) المتخصصة والمتميزة.
وقد رحب السيد/ هاو زينج بهذه الخطوة الممتازة في دعم جهود مختبرات جينالايف (GenaLive) وتسهيل عمليات سحب العينات وتجهيزها ومن ثم إيصالها إلى المختبر الرئيسي في مدينة الرياض.
وقد صرح الدكتور/ فيصل العويدي بأن هذه الخطوة المتميزة تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في توطين خدمات الفحص الجيني والوراثي؛ حيث يعمل في المختبر الطبي العملاق ما يزيد على 30 سعودياً يقع على عاتقهم تنفيذ التحاليل الطبية المتقدمة والمعقدة لتكون المملكة بذلك في طليعة الدول المتقدمة طبياً وعلمياً عبر أيادٍ وخبرات وطنية متميزة.
مجموعة مختبرات ألفا الطبية تأسست في عام 2010م لتصبح أحد أهم مقدمي خدمات التحاليل التشخيصية في المملكة العربية السعودية. وتُعد مختبرات ألفا الطبية في طليعة الشركات التي تقدم خدمات المختبرات على مستوى عالمي من خلال استخدام أحدث التقنيات وأحدث ما توصلت إليه شركات الأجهزة الطبية من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وألمانيا واليابان، ومن خلال توظيف خبرات وكفاءات طبية عالية. مختبرات ألفا ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات للطبيب والمريض على حد سواء، من خلال أكثر من 1800 فحص مخبري عبر أكثر من 50 فرعاً في مستوى مدن ومناطق المملكة.
هي شركة ذات مسؤولية محدودة نشأت نتيجة العلاقة الاستراتيجية بين شركة بي جي آي المناهل هيلث للخدمات الطبية (وهي شركة تابعة لشركة بي جي آي هيلث (إتش كيه) الصينية أكبر مزود للفحص الجيني في العالم والشركة الطبية العربية العالمية القابضة، وهي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية ("نمو")، وإحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة العربية السعودية، حيث يملك كل منهما ما نسبته 50% من ملكية الشركة.
ومن المعروف أن بي جي آي (BGI) الصينية أكبر مزود للفحص الجيني في العالم عبر تقنيات متقدمة قامت بتطويرها بنفسها عبر المراكز البحثية التابعة لها وكذلك العديد من الجامعات العالمية المشتركة معها في عمليات البحث والتطوير.
ومن الجدير بالذكر أن شركة بي جي آي (BGI) من أوائل الشركات البحثية التي قامت بالمشاركة في مشروع الجينوم البشري عام 1999م، وهي الشركة التي قامت بالتعاقد معها وزارة الصحة عام 2020م في أوج جائحة كورونا لتولي عمليات الفحص الموسع عبر تقنيات قامت بتطويرها المعامل الجينية والوراثية التابعة لشركة بي جي آي (BGI)، عبر الشراكة مع "طبية" وهي شركة قابضة تغطي مجالات متنوعة ضمن قطاع الرعاية الصحية في المملكة، ومن خلال 50 عامًا من الريادة، فإن "طبية" قامت بتدعيم مقدمي خدمات الرعاية الصحية لتحسين حياة سكان المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال توفير أحدث حلول الرعاية الصحية المتكاملة وتنفيذ المشروعات بشكل متكامل.
وتعتبر الشركة الطبية "طبية" شركة قابضة تغطي مجالات متنوعة ضمن قطاع الرعاية الصحية في المملكة، تم تأسيسها في العام 2013 من قبل مجموعة الفيصلية كي تكون بمثابة المظلة الجامعة لكل الشركات التابعة لها والعاملة في قطاع الرعاية الصحية.
ومن خلال 50 عاماً من الريادة، قامت الشركة بتدعيم مقدمي خدمات الرعاية الصحية لتحسين حياة سكان المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال توفير أحدث حلول الرعاية الصحية المتكاملة وتنفيذ المشاريع بشكل متكامل، بما في ذلك مشاريع الرعاية الصحية الضخمة في المملكة.
وتمتلك شركة طبية ثلاث وحدات أعمال رئيسية بما في ذلك شركة الفيصلية للأنظمة الطبية (FMS) وشركة لوازم الدولية الطبية (Premma Health) بالإضافة إلى شركة فليبس السعودية للرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، وهي مشروع مشترك بنسبة 50/50 مع شركة فيليبس.