لرفع مستوى الوعي بأعماله.. "ديوان المظالم" يعلن تحديث خدمة البيانات المفتوحة

أعلن ديوان المظالم عن تحديث خدمة البيانات المفتوحة عبر بوابته الرقمية، وهي إحدى خدماته الإلكترونية المعنية بتوفير ونشر بيانات دوائره وإداراته الرقمية وإحصائياتها في كل الأعمال القضائية والإدارية إجمالًا وتفصيلًا.