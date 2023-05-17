لرفع مستوى الوعي بأعماله.. "ديوان المظالم" يعلن تحديث خدمة البيانات المفتوحة

أعلن ديوان المظالم عن تحديث خدمة البيانات المفتوحة عبر بوابته الرقمية، وهي إحدى خدماته الإلكترونية المعنية بتوفير ونشر بيانات دوائره وإداراته الرقمية وإحصائياتها في كل الأعمال القضائية والإدارية إجمالًا وتفصيلًا.
ويتيح التحديثُ الجديد إضافة مجموعة من الخيارات ضمن الخدمة تُيَسر الحصول على المعلومات والإحصاءات بأدق تفاصيلها وتخصصاتها؛ بهدف تعزيز التشاركية ورفع مستوى المعرفة، إضافة إلى إمداد الباحثين والمهتمين بكل الأرقام والإحصاءات المتعلقة بالقضاء الإداري في المملكة.
ويضع ديوانُ المظالم رفعَ مستوى الوعي بطبيعة وتفاصيل القضاء الإداري كأحد أهم أهدافه، إضافة إلى دعم مشاريع البحث العلمي والإعلامي في ذات الشأن؛ بإتاحة بيانات أعماله وما يصاحبها من أرقام وإحصائيات للباحثين عنها.