"منشآت" تحتفي بتخريج ثاني دفعات "تنمية قدرات الشركات الناشئة الجامعية"

من جانبه أوضح نائب المحافظ خلال كلمة ألقاها في الحفل، أنه تم تحويل ما يقارب 25 مشروعًا إلى كيان تجاري، ضمن الجهود التي تقدمها "منشآت" لدعم منظومة ريادة الأعمال الجامعية، استفاد منها أكثر من 72 ألفًا من رواد الأعمال الجامعيين؛ حيث أسهمت في زيادة معدل نمو إيرادات الشركات الناشئة الجامعية إلى 267%، فيما بلغ معدل الاستثمار في الشركات الجامعية 30%.