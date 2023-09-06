"منشآت" تحتفي بتخريج ثاني دفعات "تنمية قدرات الشركات الناشئة الجامعية"

احتفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بتخريج الدفعة الثانية من برنامج تنمية قدرات الشركات الناشئة الجامعية في جامعة الملك فيصل بالأحساء، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، ونائب المحافظ لقطاع ريادة الأعمال في "منشآت" سعود بن خالد السبهان.
وأكّد رئيس الجامعة أهمية التدريب والإرشاد وتقديم الاستشارات اللازمة لمساعدة المشاريع المحتضنة على التحول إلى أفكار ريادية في الواقع.
وقال: برنامج الاحتضان الذي انطلق منذ 6 أشهر، يعدّ ميدانًا مشجعًا للمبتكرين والناشئين لتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم من خلال ما تم تقديمه لهم من دعم مادي ولوجستي".
من جانبه أوضح نائب المحافظ خلال كلمة ألقاها في الحفل، أنه تم تحويل ما يقارب 25 مشروعًا إلى كيان تجاري، ضمن الجهود التي تقدمها "منشآت" لدعم منظومة ريادة الأعمال الجامعية، استفاد منها أكثر من 72 ألفًا من رواد الأعمال الجامعيين؛ حيث أسهمت في زيادة معدل نمو إيرادات الشركات الناشئة الجامعية إلى 267%، فيما بلغ معدل الاستثمار في الشركات الجامعية 30%.
ويهدف البرنامج الذي أطلقته "منشآت" إلى تقديم الدعم للمشاريع الجامعية وتمكينها من تعزيز قدراتها، وتوسع نموها والإسهام في تحويلها إلى شركات ناشئة، إلى جانب نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب وفي المجتمع الجامعي، وتطوير ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر لدى طلاب الجامعات، من خلال تقديم باقة من الخدمات المتكاملة خلال مراحل البرنامج المتعددة، والعمل على 3 حاضنات جامعية في الرياض والقصيم والأحساء.
ويقدم البرنامج مجموعة من البرامج والخدمات للشركات الناشئة الحديثة وأصحاب النماذج الأولية؛ بهدف دعمها وتطويرها إلى أن تصبح شركات ناجحة، على مدار 6 أشهر لكل حاضنة، من خلال عقد ورش عمل وجلسات إرشادية واستشارية، إلى جانب إتاحة فرصة التواصل مع المستثمرين وجهات التمويل، وعقد لقاءات إثرائية مع رواد أعمال ناجحين وخبراء ومستثمرين.