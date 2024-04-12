محليات

جازان.. القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 33 كجم حشيش.. وإحباط تهريب 255 كجم قات

استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم الموقوفين والمضبوطات لجهة الاختصاص
جازان.. القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 33 كجم حشيش.. وإحباط تهريب 255 كجم قات

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (33) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

من جهة ثانية، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (255) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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