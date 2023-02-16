صفر مئوية.. طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة وشرورة الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت شرورة أعلى درجة حرارة بـ32 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة صفر مئوية.