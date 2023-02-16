صفر مئوية.. طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة وشرورة الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت شرورة أعلى درجة حرارة بـ32 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة صفر مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: شرورة 32 مئوية، وجازان 31 مئوية، ونجران 30 مئوية، ووادي الدواسر والقنفذة 29 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة صفر مئوية، تليها عرعر 2 مئوية، وسكاكا والقريات وحائل 3 مئوية، وتبوك ورفحاء 4 مئوية، وحفر الباطن 5 مئوية.
وسجلت الدمام وبريدة وحائل وجازان وطريف والطائف والأحساء والقريات أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.