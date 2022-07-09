الحرم.. إشادة من "السديس" بجهود "الأمن والسلامة" و"خدمات التنقّل"

تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام، مثمنًا جهود العاملين بالإدارة على ما يقدمونه من خدمات وأعمال لضيوف الرحمن، وتوفير أقصى وأرقى الخدمات لهم، وتعزيز سبل الراحة، وبيان دور الرئاسة وجهودها في جميع الخدمات المقدمة لهم.
كما أشاد "السديس" بجهود الإدارة العامة للأمن والسلامة وحرصهم على سلامة حجاج بيت الله الحرام، والوقوف على راحتهم، خلال جولة ميدانية قام بها في المسجد الحرام لتفقد سير الأعمال المقدمة لضيوف الرحمن.
وذكر أن رجال إدارة الأمن والسلامة دأبوا على نصح وإرشاد الحجاج لاتباع التعليمات الأمنية والمساهمة مع رجال الأمن في المحافظة على سلامتهم والتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
واختتم "السديس" بالدعاء والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، على ما يقدمونه من خدمات جليلة، وتوفير جميع سبل الراحة لقاصدي الحرمين الشريفين وزوارهما.