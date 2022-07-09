الحرم.. إشادة من "السديس" بجهود "الأمن والسلامة" و"خدمات التنقّل"

تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام، مثمنًا جهود العاملين بالإدارة على ما يقدمونه من خدمات وأعمال لضيوف الرحمن، وتوفير أقصى وأرقى الخدمات لهم، وتعزيز سبل الراحة، وبيان دور الرئاسة وجهودها في جميع الخدمات المقدمة لهم.