"التعاون الإسلامي" تتعهّد بمكافحة الإرهاب في إطار مساندة المجتمع الدولي

تعهّدت منظمة التعاون الإسلامي بالتزامها بالتصدّي لتحدّيات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والوقوف إلى جانب المجتمع الدولي، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة في جهودها لمكافحة الإرهاب والتصدّي لتحدياته.
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، السفير يوسف الضبيعي، في مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء اليوم، تحت شعار "التصدّي للإرهاب عن طريق إعادة تنشيط التعددية والتعاون المؤسسي"، الذي يستمرّ يومين.
وستتم مناقشة التهديدات الناشئة والمتزايدة للإرهاب في شتى بقاع العالم، واستجلاء السُّبل والوسائل الكفيلة بالتغلب على هذه التهديدات والتحديات، إلى جانب مناقشة تعزيز التعاون على الصعيدين الإقليمي الدولي وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات، وزيادة الوعي وبناء القدرات في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.