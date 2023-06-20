"التعاون الإسلامي" تتعهّد بمكافحة الإرهاب في إطار مساندة المجتمع الدولي

جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، السفير يوسف الضبيعي، في مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء اليوم، تحت شعار "التصدّي للإرهاب عن طريق إعادة تنشيط التعددية والتعاون المؤسسي"، الذي يستمرّ يومين.