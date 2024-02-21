للتعريف ببرامجه.. "إغاثي الملك سلمان" يشارك بمعرض مهرجان "تراث الشعوب" بالقصيم

شارك مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، في المعرض المصاحب لمهرجان "تراث الشعوب" لطلاب المنح، الذي نظمته جامعة القصيم في مركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة بريدة خلال الفترة من 9 وحتى 14 فبراير 2024م، برعاية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وحضور رئيس جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، ووكيل إمارة منطقة القصيم، ووكلاء وأعضاء مجلس الجامعة، ومديري الجهات الحكومية، وبمشاركة وزارتَي التعليم والثقافة، وعدد من الطلاب الذين يمثلون "90" دولة من طلاب المنح بالجامعة.