للتعريف ببرامجه.. "إغاثي الملك سلمان" يشارك بمعرض مهرجان "تراث الشعوب" بالقصيم

شارك مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، في المعرض المصاحب لمهرجان "تراث الشعوب" لطلاب المنح، الذي نظمته جامعة القصيم في مركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة بريدة خلال الفترة من 9 وحتى 14 فبراير 2024م، برعاية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وحضور رئيس جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، ووكيل إمارة منطقة القصيم، ووكلاء وأعضاء مجلس الجامعة، ومديري الجهات الحكومية، وبمشاركة وزارتَي التعليم والثقافة، وعدد من الطلاب الذين يمثلون "90" دولة من طلاب المنح بالجامعة.
واشتمل جناح المركز على شاشة وكتيبات استعرضت برامج المركز ومشاريعه الإغاثية والإنسانية التي بلغت حتى الآن "2.670" مشروعًا في "95" دولة حول العالم في قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والإيواء، ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية والمياه والإصحاح البيئي والحماية، وغيرها من القطاعات الحيوية المهمة، بالتعاون مع "175" شريكًا دوليًّا وإقليميًّا ومحليًّا، فضلًا عن البرامج النوعية للمركز؛ مثل مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ومشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين، وبرنامج الأطراف الصناعية.
واحتوى الجناح على تعريف ببرامج المركز التطوعية البالغة "597" برنامجًا تعليميًّا وتدريبيًّا وطبيًّا نُفذت في "40" دولة حول العالم، استفاد منها أكثر من مليون و"553" ألف فرد.
وأبرز الجناح "البوابة السعودية للتطوع الخارجي" التي بلغ عدد المسجلين فيها حتى الآن أكثر من "58" ألف متطوع، ومنصة "ساهم" التي هي منصة لجمع التبرعات الإلكترونية عبر قنوات الدفع الآمنة لصالح مشاريع المركز، ووفر الجناح جهاز الواقع الافتراضي للزوار لمعرفة الحياة اليومية في مخيمات اللاجئين، كما أتاح الفرصة لاستقبال الراغبين بالتطوع في أعمال المركز.
وحظي الجناح بزيارة العديد من الزوار الذين اطلعوا على أركانه المتعددة، وعبروا عن إعجابهم بما شاهدوه من أعمال إغاثية مميزة، مشيدين بجهود المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لخدمة العمل الإنساني والإغاثي في مختلف الدول المحتاجة حول العالم دون تمييز.
من ناحية ثانية وقّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، اتفاقيةَ تعاون مشترك مع منظمة صندوق إعانة المرضى في السودان لتوفير أجهزة طبية لمستشفيات الأطفال في السودان.
ووقّع الاتفاقيةَ مساعدُ المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، والمدير العام للصندوق الدكتور كمال الدين يعقوب محمد، وذلك بمقر المركز في الرياض.
وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، في تصريح صحفي؛ أن الاتفاقية تهدف إلى توفير أجهزة طبية في مستشفى كسلا ومستشفى الأبيض بالسودان؛ لسدّ النقص الكبير بالأجهزة، والحدّ من الوفيات، يستفيد منها "100" ألف فرد مباشر، و"100" ألف فرد غير مباشر.
وتأتي الاتفاقية ضمن الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة للنهوض بالقطاع الصحي السوداني والارتقاء بخدماته.