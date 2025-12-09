كأول منشأة صحية بالمملكة.. مختبرات الإخصاب لعلاج العقم بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تنال جائزة التميز في أفضل الممارسات لتقنية التجميد والإرجاع

من جهته أكد د. فيصل المسلمي، مدير مختبرات الإخصاب بالمجموعة، أن هذا النجاح هو ثمرة الدعم المستمر من إدارة المجموعة، وجهود فرق العمل التي تبذل كل ما في وسعها لتقديم أفضل مستويات الجودة وتحقيق الريادة في مجال الإخصاب المساعد. مشيراً إلى أن هذا التتويج يؤكد المكانة المتقدمة التي تحتلها مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، كأكبر وأبرز مقدمي خدمات علاج العقم وأطفال الأنابيب في المنطقة، ودورها الريادي في تعزيز جودة الرعاية وتحقيق أعلى مستويات السلامة والنتائج السريرية، بما يعكس ثقة المرضى والجهات العلمية المتخصصة بتميز خدماتها.