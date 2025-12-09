كأول منشأة صحية بالمملكة.. مختبرات الإخصاب لعلاج العقم بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تنال جائزة التميز في أفضل الممارسات لتقنية التجميد والإرجاع

حققت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، إنجازاً كبيراً بحصول مختبرات الإخصاب لعلاج العقم وأطفال الأنابيب التابعة لها، على جائزةBest Practice Recognition Award in Vitrification 2025، لتصبح بذلك أول منشأة في المملكة العربية السعودية، تنال هذا التكريم الدولي المرموق، نظير تميزها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقنية التجميد والإرجاع للأجنة المجمدة Vitrification.
وقد جاء الإعلان عن هذا الفوز خلال فعاليات مؤتمر الخصوبة للشرق الأوسط، الذي استضافته مدينة دبي خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر 2025، بمشاركة واسعة من خبراء وتقنيات الإخصاب من مختلف دول العالم.
وعبّر د. أسامة خوجة، المدير الطبي لأقسام المختبرات، عن فخره بهذا الإنجاز الهام، الذي يعكس التزام مختبرات المجموعة بأعلى معايير الجودة، وحرصها على تطوير الأداء ورفع نسب النجاح، من خلال تطبيق بروتوكولات دقيقة وموثوقة في حفظ الأجنة والبويضات، وتحقيق مستويات متقدمة من النجاح بعد التذويب، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية. كما يبرز الفوز دقة الأداء المخبري وجودة التوثيق، إلى جانب ما يتمتع به فريق العمل من كفاءة عالية في تطبيق أحدث التقنيات واعتماد التطوير المستمر في أساليب العمل.
من جهته أكد د. فيصل المسلمي، مدير مختبرات الإخصاب بالمجموعة، أن هذا النجاح هو ثمرة الدعم المستمر من إدارة المجموعة، وجهود فرق العمل التي تبذل كل ما في وسعها لتقديم أفضل مستويات الجودة وتحقيق الريادة في مجال الإخصاب المساعد. مشيراً إلى أن هذا التتويج يؤكد المكانة المتقدمة التي تحتلها مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، كأكبر وأبرز مقدمي خدمات علاج العقم وأطفال الأنابيب في المنطقة، ودورها الريادي في تعزيز جودة الرعاية وتحقيق أعلى مستويات السلامة والنتائج السريرية، بما يعكس ثقة المرضى والجهات العلمية المتخصصة بتميز خدماتها.
يشار إلى أن مراكز علاج العقم بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، حققت نسب إنجاب عالية تخطت المعدلات المعتمدة عالمياً، من قبل منظمة خصوبة الإنسان الأوروبية، بفضل الكفاءات الطبية العاملة فيها، وتجهيزاتها المتقدمة، كالحاضنات الذكية، التي توفر بيئة آمنة للأجنة، وتهيئ أفضل الظروف لانقسام وتطور الأجنة، وتساعد كذلك على اختيار أفضلها، وهي مزودة بنظم تصوير آلية داخلية تتيح إمكانية مراقبة الانقسام والتطور، ومتابعة أفضل الأجنة، من خلال شاشة خارجية ترصد تلك المراحل بكل دقة، كما تتوفر في المراكز خدمة ترجيح جنس الجنين، وأيضاً فحص الجينات PGD لاكتشاف الأمراض الوراثية، واستبعاد الأجنة المصابة.
كما أنها معتمدة من وزارة الصحة لتقديم خدمة تجميد الحيوانات المنوية والبويضات، وكأفضل المراكز التي حظيت بهذا الامتياز على مستوى المملكة.