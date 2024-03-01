أكثر من 400 شاحنة إغاثية سعودية عبرت منفذ رفح إلى غزة.. حتى الآن

عبرت اليوم منفذ رفح الحدودي أكثر من 400 شاحنة إغاثية سعودية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية متوجهة إلى قطاع غزة تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية.