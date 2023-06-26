"الجمعيات الأهلية": سنرفع البلاغات إلى النيابة العامة لرفع الدعاوى الجزائية العامة ضد كل من يسيء للجمعيات

وقال البيان: "اطلع مجلس الجمعيات الأهلية على ما تداوله بعض المغردين حول الإساءة للجمعيات الأهلية وإعلانات جمع التبرعات، ويؤكد المجلس أن الجمعيات الأهلية تعمل تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية كل حسب اختصاصه، وأن جميع الجمعيات تخضع لرقابة مستمرة من هذه الجهات، وتلتزم بالأنظمة واللوائح المنظمة لعملها وفق معايير الحوكمة الرشيدة "معيار الامتثال والالتزام، ومعيار الشفافية والإفصاح"، وهذا ما أكده تقرير منظمة العمل المالي الدولية من حصول القطاع غير الربحي في المملكة على درجة عالية من التقييم في مجال السلامة المالية والالتزام بالأنظمة واللوائح مقارنة بالدول المتقدمة".