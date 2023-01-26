لزيادة مناولة الحاويات ودعم الخدمات اللوجستية.. "ميناء جدة الإسلامي" يستقبل 3 رافعات جديدة

وقالت الهيئة العامة للموانئ في بيان لها اليوم: إن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للهيئة بتعزيز منظومة الموانئ السعودية، وزيادة معدل الإنتاجية إلى 40 مليون حاوية قياسية، ورفع نسبة الاستحواذ على حاويات المسافنة الإقليمية إلى 45% بحلول عام 2030؛ تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء ثلاث قارات.