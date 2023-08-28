"وكالة الطاقة الدولية" تقع في فخ "التسييس" وتُصدر تقريراً ملغماً بالمغالطات قائماً على الافتراضات

تقرير المؤسسة لم يكتف بتسليط الضوء على مغالطات تقرير وكالة الطاقة الدولية، وإنما حذّر من تبعات ذلك اقتصادياً، عندما أشار إلى أن من شأن الظروف التي بنت الوكالة الدولية عليها توقعاتها، وهي غير منطقية وغير عملية، بأن تُبدّد موارد الدول، وتُقلص الاستثمارات في مجال الطاقة، بل ربما قضت عليها، وتُحدِث تأثيرات بيئية مدمّرةً، بسبب التنقيب والإنتاج المتسارعَيْن للمعادن النادرة، وبسبب زيادة الاعتماد على إمدادات الطاقة الرخيصة، مثل الفحم، لإنتاج ألواح شمسية، وتوربينات رياحٍ، وبطارياتٍ، ستكون، في نهاية المطاف، عاجزةً عن توفير بدائل للطاقة يمكن الاعتماد عليها.