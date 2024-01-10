تفاصيل الإقامة المميزة لـ "مالك العقار".. تعرّف على قيمة العقار المطلوبة والمزايا ومعايير الأهلية

ووفق الموقع الرسمي للمركز تتضمن معايير الأهلية، التملك أو الانتفاع بالأصول العقارية بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال سعودي في السعودية، ألا يكون العقار مرهونًا وألا يُرهَن بعد ذلك، ألا يكون امتلاك العقار أو الانتفاع به جاء عن طريق تمويل عقاري، أن يكون نوع العقار سكنيًا فقط، أن يكون العقار قائمًا وليس من الأراضي المطورة وغير المطورة، تقييم معتمد بقيمة الأصل العقاري صادر من مقيِّمين معتمَدين لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم".