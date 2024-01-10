تفاصيل الإقامة المميزة لـ "مالك العقار".. تعرّف على قيمة العقار المطلوبة والمزايا ومعايير الأهلية

يستهدف منتج إقامة مالك عقار -وهو أحد المنتجات التي أعلن عنها مركز الإقامة المميزة اليوم- ملاك العقار في السعودية، ومن معايير الأهلية له، التملك أو الانتفاع بالأصول العقارية بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال سعودي في السعودية.
وتشمل المزايا العامة لهذا المنتج الإقامة في السعودية مع الأسرة، والتي تشمل الوالدين والأزواج والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، الانتقال من منشأة إلى أخرى بحُرية، الإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين، خروج حامل الإقامة المميزة وأفراد أسرته من السعودية والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة، إصدار تأشيرات زيارة للأقارب، استخدام المسارات المُخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون في المنافذ، العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها للزوج والزوجة والأبناء، مزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار، وتملُّك العقارات والانتفاع بها.
ووفق الموقع الرسمي للمركز تتضمن معايير الأهلية، التملك أو الانتفاع بالأصول العقارية بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال سعودي في السعودية، ألا يكون العقار مرهونًا وألا يُرهَن بعد ذلك، ألا يكون امتلاك العقار أو الانتفاع به جاء عن طريق تمويل عقاري، أن يكون نوع العقار سكنيًا فقط، أن يكون العقار قائمًا وليس من الأراضي المطورة وغير المطورة، تقييم معتمد بقيمة الأصل العقاري صادر من مقيِّمين معتمَدين لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم".
وأشار مركز الإقامة المميزة إلى أن جميع الشروط قابلة للتغيير، موضحًا أن مدة الإقامة مرتبطة بامتلاك العقار أو الانتفاع به.
يُذكر أنه انطلاقًا من رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ أعلن رئيس مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم عن إطلاق 5 منتجات للإقامة المميزة في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة، لتكون مركزًا عالميًّا يحتضن أفضل العقول والمواهب والاستثمارات، ولتمكين الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد الوظائف، ونقل المعرفة.
وأوضح "القصبي" أن المنتجات الخمسة الجديدة للإقامة المميزة، هي: (إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار)؛ مؤكدًا أن هذه الخطوة تشكل تعبيرًا عمليًّا لتوجهات المملكة المستقبلية نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والاستثمار في قطاعات جديدة.
وأكد اليوم أن المنتجات الخمسة للإقامة المميزة، ستوفر لحامليها فرصة الاستقرار والعمل في المملكة، وتفتح الأبواب لكل من يشكل قيمةً مضافةً للاقتصاد الوطني، ليكونوا شركاء في المساهمة في رؤية المملكة 2030.