"تجارة عسير" تضبط مستودعًا مخالفًا لتصنيع وإعادة تدوير المراتب

وقال فرع التجارة بالمنطقة، اليوم الأحد: إن ضبط المستودع جاء خلال تنفيذ الفرق الرقابية جولة دورية على المنشآت في خميس مشيط؛ حيث كان يوزع هذا المنتج على المحالّ دون الحصول على ترخيص إعادة تدوير.