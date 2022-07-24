"تجارة عسير" تضبط مستودعًا مخالفًا لتصنيع وإعادة تدوير المراتب
ضبطت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجارة بمنطقة عسير، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مستودعًا لتصنيع وإعادة تدوير المراتب.
وقال فرع التجارة بالمنطقة، اليوم الأحد: إن ضبط المستودع جاء خلال تنفيذ الفرق الرقابية جولة دورية على المنشآت في خميس مشيط؛ حيث كان يوزع هذا المنتج على المحالّ دون الحصول على ترخيص إعادة تدوير.
وأضاف: بناءً على ما تم ضبطه من مخالفات تم إغلاق المنشأة، وحجز المنتجات المخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة، واستكمال الإجراءات النظامية للمنشأة.
وبيّن أن هذه العملية التصنيعية كانت غير معلنة، ولا يعلم المستهلك أنها من إعادة التدوير؛ إذ يظهر على المنتج رداءة الجودة.
وتابعت: كان يتم تدوير المنتج من مخلفات الإسفنج غير الصالح، ويتم استخدام تغليف باستخدام اسم تجاري غير مسجل وعبارات إيهام للمستهلك أن المنتج طبي وعالي الجودة، ووضع ملصقات تزعم أن المنتج بتقنية أمريكية.
وأكدت أنه جرى ضبط وحجز ثلاثة أطنان من الإسفنج المضغوط و700 متر قماش و780 كيس تغليف مخالف للمواصفات القياسية و145 ستيكر، و204 من الإسفنج المكشوف و34 سبرنق مع لباد و100 مرتبة معدة للبيع.