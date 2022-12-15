"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12- 35كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين على الجزء الجنوبي، مع تكوّن السحب الرعدية.. وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15- 38كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الشمالي، ونصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي.