غدًا ولمدة 5 أيام.. انطلاق المعرض الافتراضي الثاني للتوظيف

ينطلق غدًا الأحد "المعرض الافتراضي الثاني للتوظيف" الذي يهدف لتمكين أفراد المجتمع والمساهمة في توفير فرص العمل الملائمة لهم.
يأتي ذلك بعد نجاح النسخة الأولى من المعرض الذي استقطب أكثر من 41 ألف باحث عن عمل، و72 شركة ومؤسسة، مع عرض أكثر من 777 وظيفة شاغرة.
ويهدف المعرض، الذي يستمرّ إلى يوم الخميس 18 يوليو الجاري، لربط أصحاب العمل في مختلف القطاعات بالباحثين عن فرص العمل من الكفاءات المتميزة، عبر استخدام تقنية الواقع الافتراضي لتسهيل التواصل وإلغاء العوائق المادية المرتبطة بالمقابلات الشخصية.
وتشمل التقنيةُ إنشاءَ ركن افتراضي لكل صاحب عمل، وإجراء المقابلات عبر الفيديو، وتوفير قاعدة بيانات بالسيَر الذاتية، ونسخة ملائمة للهاتف المحمول.
ويمتدّ المعرض على مدى خمسة أيام، ويشمل: معرض الوظائف المفتوح، ودورات تدريبية في المهارات المهنية والشخصية.
وسيقدم المعرضُ في نسخته الثانية عددًا من الدورات وورش العمل، وتشمل مواضيع مثل الاستعداد للمقابلات الشخصية، ومهارات التواصل الاحترافي، وكتابة السير الذاتية.