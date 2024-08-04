بدعم "إحسان".. "منازل عسير" تخدم 369 مستفيدًا بنحو 250 ألف ريال

وفي برنامج مبادرة "حلول التكييف"، تم توفير مكيفات لـ 26 أسرة، تضم 133 مستفيدًا، بإجمالي مبلغ 72965 ريالًا، أما مبادرة "تأمين أجهزة كهربائية والأثاث"، فقد وفرت الأجهزة لـ 35 أسرة، تضم 170 مستفيدًا بإجمالي 97938 ريالًا.