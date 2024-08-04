بدعم "إحسان".. "منازل عسير" تخدم 369 مستفيدًا بنحو 250 ألف ريال

تسهم جمعية منازل الأهلية بعسير، في تحسين جودة حياة المستفيدين من خدماتها بدعم من منصة "إحسان" للعمل الخيري.
يأتي ذلك عن طريق دعم ثلاثة برامج من "إحسان" عبر مبادرات: دعم الإيجار، وحلول التكييف، وتأمين أجهزة كهربائية؛ إذ شملت في مجموعها 369 مستفيدًا، ينتمون لـ 81 أسرة، بمبالغ مالية تجاوزت 249752 ريالًا.
وتم دعم الإيجار بإيداع مبلغ إيجار لـ 20 أسرة، تضم 66 مستفيدًا، بإجمالي الدفعة الثانية 78849 ريالًا.
وفي برنامج مبادرة "حلول التكييف"، تم توفير مكيفات لـ 26 أسرة، تضم 133 مستفيدًا، بإجمالي مبلغ 72965 ريالًا، أما مبادرة "تأمين أجهزة كهربائية والأثاث"، فقد وفرت الأجهزة لـ 35 أسرة، تضم 170 مستفيدًا بإجمالي 97938 ريالًا.
كما يأتي هذا البرنامج، ضمن البرامج التي تحرص الجمعية على تنفيذها لتحسين جودة حياة المستفيدين.
فيما تقدم مجلس إدارة الجمعية، بوافر الشكر لمنصة "إحسان" لدعمهم الدائم والمستمر.
ونوه إلى جهود شريك الخير، والعطاء والأثر المستدام في دعم البرامج والمبادرات التي تقدمها الجمعية، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص الجمعية على تنفيذ برامج هادفة ونوعية بتوجيهات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال آل سعود.