حمايةً للمال العام والممتلكات.. أمانة جدة تكسب 3,436 حكمًا قضائيًا خلال 2023

وأردف "الشافعي": الأحكام لمصلحة الأمانة أسهمت في توفير أكثر من 805 ملايين ريال، وكذلك استرداد أكثر من 4 ملايين متر مربع من الأملاك العامة، وذلك من خلال جهودها المستمرة في مكافحة التعديات على الأراضي الحكومية.