حمايةً للمال العام والممتلكات.. أمانة جدة تكسب 3,436 حكمًا قضائيًا خلال 2023

أعلنت الإدارة العامة للشؤون القانونية بأمانة محافظة جدة، تقديمها الدعم القانوني اللازم لجميع قطاعات الأمانة بالرأي والمشورة القانونية، ودراسة ما يُحال إليها من قضايا والترافع في الجلسات.
جاء ذلك ضمن تقرير محققات قطاعات أمانة محافظة جدة خلال عام 2023م.
وقال مدير عام الشؤون القانونية المستشار خالد بن محمد الشافعي: جهود الإدارة تسهم في الحفاظ على حقوق المواطنين والمقيمين، والمحافظة على المال العام.
وأضاف: إجمالي الجلسات المنعقدة بلغ 9,006 جلسات، وصدر خلالها 4,350 حكمًا قضائيًا، منها 3,436 حكمًا لمصلحة الأمانة.
وأردف "الشافعي": الأحكام لمصلحة الأمانة أسهمت في توفير أكثر من 805 ملايين ريال، وكذلك استرداد أكثر من 4 ملايين متر مربع من الأملاك العامة، وذلك من خلال جهودها المستمرة في مكافحة التعديات على الأراضي الحكومية.
وأشار إلى أن الأمانة منحت فرص تدريب تعاوني لما يقارب 200 طالب وطالبة من مختلف الجامعات والأكاديميات، ضمن سعيها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية، ودعم أبناء وبنات الوطن في تنمية مهاراتهم وقدراتهم.
وشدّد على الاستمرار في تقديم خدماتها البلدية وفق أعلى المعايير، وبما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في مدينة جدة.